Benefizkonzert des Polizeiorchesters

Das Bundespolizeiorchester München gibt am Montag, 4. Dezember, um 19 Uhr ein vorweihnachtliches Kirchenkonzert mit der Sängerin Sara Magenta Schneyer in der St.-Burkardus-Kirche in Oerlenbach. Die Leitung des Konzerts hat Jos Zegers. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen an die Aktion "Weihnachtshilfe" der Saale-Zeitung . Im Anschluss an das Konzert findet noch bei Glühwein und Imbiss eine Begegnung vor der Kirche statt. sek