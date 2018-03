Bemühung um Steinkauz

Nachdem bereits zwei Wochen zuvor städtische Bäume in Oberhohenried einer "Verjüngungskur" unterzogen worden waren, fanden sich nun in Unterhohenried auf Einladung von Stadtrat Sven Schnös ebenfalls zahlreiche Helfer zu einem Schnittkurs ein. Obstbäume, die zu lange sich selbst überlassen bleiben, vergreisen und brechen irgendwann in sich zusammen, wusste Toni Schenk aus Haßfurt zu berichten, der alljährlich viele Obstbäume pflegt und so deren Fortbestand nachhaltig sichert.

Obstbäume seien nicht nur ein Kulturgut und optisches Landschaftselement, sondern insbesondere auch Lebensraum für viele Tiere, erläuterte Biologe Dietmar Will von der Stadtverwaltung. Vor allem Blüten besuchende Insekten profitierten ebenso wie viele Vogelarten.

Eine Vogelart hat es dabei den ehrenamtlichen Baumpflegern besonders angetan: der Steinkauz. Nachdem diese kleine Eulenart schon vor Jahrzehnten im Landkreis Haßberge ausgestorben ist, haben sich in einigen Nachbarlandkreisen die Bestände dank enormer Anstrengungen wieder erholt, so dass die berechtigte Hoffnung besteht, dass diese Art auch im Kreis Haßberge wieder Fuß fassen wird.

Nachdem ehren- und hauptamtliche Naturschützer bei einem gemeinsamen Steinkauz-Projekt bereits an etlichen Stellen im Landkreis Niströhren angebracht haben, wurde nun auch in Unterhohenried kurzerhand eine Nisthilfe montiert. Die Wiederansiedlung wäre eine tolle Belohnung der Obstbaumschnittaktionen, die die Agenda-Gruppe mit ihrem Sprecher Günther Bald seit vielen Jahren unternimmt. red