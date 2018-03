Beleidigung und Körperverletzung

Auf Krawall gebürstet war am Sonntag, gegen 14 Uhr, ein Unbekannter: Wie die Polizei berichtet, saß ein Ehepaar vor einem Gebäude am Kurgarten 6. Ein circa 1,85 Meter großer, circa 100 Kilogramm schwerer, kräftiger, 50-jähriger Mann mit grau-melierten, kurzen, krausen Haaren lief an dem Ehepaar vorbei und beleidigte dieses. Dann warf er einen leeren Kaffeebecher nach dem Mann. Der Mann wurde im Bereich des Genicks beziehungsweise Hinterkopfs vom Kaffeebecher getroffen. Der Geschädigte klagte anschließend über Kopfschmerzen. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol