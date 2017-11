Beleidigung im Straßenverkehr

Ein 31-jähriger Autofahrer kam am Samstagnachmittag bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen vorbei und erstattete Anzeige wegen Beleidigung. Er gab an, dass ihm ein anderer Autofahrer zuvor den Mittelfinger gezeigt, als er den Ostring in Bad Kissingen befuhr. Gegen den Autofahrer wird nun ermittelt. pol