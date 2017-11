Beiträge werden teurer

Ursprünglich hatten die Mitglieder des Hallerndorfer Gemeinderates die Beiträge für die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgung in Schnaid und auf dem Kreuzberg auf 0,85 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche und 5,18 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche festgelegt. Allerdings handelte es sich dabei noch um vorläufige Beitragssätze. Jetzt, da sämtliche Arbeiten so gut wie abgeschlossen sind, stehen die endgültigen Kosten fest.

Für den Quadratmeter Grundstücksfläche werden demnach 1,04 Euro fällig und der Quadratmeter Geschossfläche wird 6,40 Euro kosten. Die Summe kann nach Erhalt des Beitragsbescheides in drei Raten zu je 30, 30 und 40 Prozent überwiesen werden, beschlossen die Gemeinderäte, allerdings mit den zwei Gegenstimmen der Schnaider Gemeinderäte.

Reinhold Ruschig (WFGSS) bestand auf einer konkreten Kostenaufstellung, da die gesamte Maßnahme zwar mit 455 000 Euro geschätzt, jetzt aber rund 100 000 Euro teurer wurde. "In den letzten zwei Jahren sind die Preise der Tiefbauer nach oben geschnellt", wies Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG) darauf hin, dass versucht wurde, die Kosten im Rahmen zu halten: "Das kann jeder spüren, der momentan bauen möchte."

Da die Wasserversorgung ab dem 1. Januar 2018 vom Wasserzweckverband Eggolsheimer Gruppe übernommen wird, muss die Gemeinde die Bescheide noch in diesem Jahr an die Beitragspflichtigen verschicken.