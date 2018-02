Beim Stehlen erwischt

Am Dienstag löste eine 51-Jährige in einem Kaufhaus in der Bamberger Straße beim Verlassen den Alarm aus. Sie wurde vom Ladendetektiv angesprochen und gab zu, eine Geldbörse im Wert von rund 15 Euro entwendet zu haben. In ihrer Einkaufstasche befanden sich zudem Lebensmittel, die sie laut eigenen Angaben vorher gekauft hatte und Kerzen, die sie angeblich selbst von zu Hause mitgebracht habe. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich allerdings heraus, dass sie zuvor die Lebensmittel aus einem Warenhaus in der Bamberger Straße und die Kerzen aus einem weiteren Geschäft in der Bamberger Straße gestohlen hatte. pol