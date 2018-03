Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Beim Rückwärtsrangieren aus einer Baustellenausfahrt auf die Biegenhofstraße übersah am Montagabend ein 35-jähriger Lkw-Fahrer einen 25-jährigen Audi-Fahrer. Beim Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Der Audi-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die verschmutzte Fahrbahn durch ausgelaufene Betriebsstoffe musste gereinigt werden.