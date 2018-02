Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Beim Rückwärtsfahren übersah am Montagmittag in der Bamberger Straße in Gundelsheim ein 25-jähriger Lkw-Fahrer einen hinter ihm befindlichen 36-jährigen VW-Fahrer und fuhr auf diesen auf. An den Fahrzeugen entstand durch den Anstoß ein Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro.