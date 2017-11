Beim Rangieren Rollstuhl angefahren

Am Freitagnachmittag wollte der 33-jährige Fahrer eines weißen Kleintransporters in der Bibrastraße rückwärts rangieren. Dabei übersah er eine 66 Jahre alte Rollstuhlfahrerin. Er stieß mit dem Heck an das Rücklicht des Rollstuhls. Dort entstand leichter Sachschaden. pol