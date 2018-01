Beim Rangieren Gartenzaun beschädigt

Einer Anwohnerin der Blumenstraße 12 fiel am Donnerstagnachmittag auf, dass ihr Gartenzaun verschoben wirkt. Sie stellte fest, dass der auf Steinplatten befestigte Holzzaun an drei Punkten aus der Verankerung gerissen wurde. Aufgrund der Beschädigung in Höhe von zirka 500 Euro geht die Polizei davon aus, dass der Schaden bei einem Rangierversuch mit einem Fahrzeug, das einen hohen Radstand hat, verursacht wurde. Die Tatzeit konnte die Anwohnerin nicht genau eingrenzen, heißt es abschließend im Polizeibericht. pol