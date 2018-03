Findet er statt oder findet er nicht statt, der Faschingsball von St. Stephanus? Diese bange Frage trieb so manchen Adelsdorfer Faschingsfan um. Denn seit die Stephanskirche renoviert wird, werden die Gottesdienste in den Räumen des Pfarrzentrums gefeiert und somit sind diese für fast alle anderen Aktivitäten blockiert. Doch Pfarrer Thomas Ringer konnte sich der Argumentation des Pfarrgemeinderates nicht entziehen, dass dieses Fest ein Teil des Gemeindelebens sei. Also wurde der "Altarraum" mittels der mobilen Trennwand geschlossen und die beiden anderen Räume für den Faschingsball freigegeben.

Nach der Begrüßung durch Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Thomas Röckelein, der "sichtlich gealtert" von seinen "Leidensgenossen" hereingetragen wurde, konnten unter den Klängen von Jürgen die Tanzbeine geschwungen werden. Aber auch die Lachmuskeln wurden gefordert. Elisabeth Münch kam als Wallfahrerin, um über die diesjährige Familienwallfahrt zu berichten. Die "3 lustigen 4" nahmen die Olympiade zum Anlass, vom Endlauf des Mannschaftsschlittenrennes vom Pjöng-Pöng-Mount zu berichten (man könnte dies näherungsweise als "Uttsberg" übersetzen). Dabei nahmen sie so manchen aus der Pfarreiengemeinschaft auf die Schippe. jb