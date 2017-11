Beim Parkten krachte es

Ein 67-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr am Montagnachmittag den Kapellenpfad und wollte am linken Fahrbahnrand eines Hauses in der Hemmerichstraße zum Be- und Entladen parken. Dabei blieb an einem dort geparkten Kleintransporter hängen, so dass ein Schaden von circa 250 Euro entstand. Zur Schadensregulierung wurden vor Ort die Personalien ausgetauscht. pol