Beim Parken den Kotflügel geschrammt

In der Pödeldorfer Straße wurde am Montag zwischen 14 und 15.50 Uhr ein parkender grauer Opel am rechten hinteren Kotflügel zerkratzt. Vermutlich geschah dies beim Ein- oder Ausparken. Wer kann dazu Hinweise an die PI Bamberg-Stadt unter der Tel. 0951-9129-210 geben? pol