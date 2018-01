Neu gewählt wurde am Dienstagabend beim Gesangverein "Concordia" in Maroldsweisach. An der Spitze steht für weitere zwei Jahre Gertrud Hepp. Auch Ehrungen wurden vorgenommen. Anni Striffler gehört der "Concordia" bereits 50 Jahre an. Auch wirft das 150-jährige Bestehen des Chors, welches im September 2018 gefeiert wird, seine Schatten voraus.

Vorsitzende Gertrud Hepp konnte 37 Teilnehmer willkommen heißen, mehr als im Chor aktiv sind. In ihrem Rückblick erwähnte Gertrud Hepp, dass der Chor gegenwärtig 212 Mitglieder habe, davon 104 passive. "Für die Concordia tanzen in verschiedenen Gruppen 65 Tänzerinnen, so in der Prinzen-, Jugend- und Kindergarde, bei der ,Blue Cordia' und den Concordia-Kids", sagte die Vorsitzende. Zwölf Trainerinnen kümmern sich nach ihren Worten um die Tanzgruppen. Von den 31 Chormitgliedern sind 23 Frauen. "Unser Chor hat einen Altersdurchschnitt von etwa 55 Jahren", sagte Hepp. 38 Proben und neun Auftritte wurden im letzten Jahr durchgeführt. Gertrud Hepp nannte eine Vielzahl von Veranstaltungen, an denen die "Concordia"-Mitglieder und der Chor teilnahmen. "Ich bin mit dem Zusammenhalt in unserem Chor zufrieden. Erhalten und fördern wir das weiterhin", sagte die Vorsitzende.

Christine Kettler-Pohl leitet den Chor sei September 2006. Mit den Proben zeigte sie sich relativ zufrieden, meinte aber, dass die Teilnahme immer noch verbesserungswürdig wäre. "Auftrittsmäßig waren wir sehr fleißig, einmal hatten wir sogar an einem Wochenende drei Veranstaltungen." Tolle Konzerte habe man gegeben, sagte die Chorleiterin und rief dazu auf, sich um neue Chorsänger zu kümmern.

Einen detaillierten Kassenbericht stellte Petra Kimmel vor, die von einem deutlichen Minus bei den Finanzen berichtete. "Macht nichts, wir können das Schultern, wir sind weiterhin flüssig", sagte Petra Kimmel. Bei Nennung der Einnahmen erwähnte sie die Gardemädels besonders, die mit ihren Veranstaltungen das "meiste Geld in die Kasse tanzten."



Neuwahl

Zweiter Bürgermeister Harald Deringer, Landrat Wilhelm Schneider (beide CSU und nebenher auch Sänger im "Concordia"-Chor) und Heidi Hofmann leiteten die Neuwahl. Vorsitzende wurde Gertrud Hepp, ihre Vertreterin ist Marion Hartmann. Das Amt der Schriftführerin führt Heidi Hofmann aus, Vertreten wird sie von Diana Mattigk. Kassiererin ist Petra Kümmel, Kassenprüfer sind Harald Deringer und Werner Rögner.

Zu Beisitzern wurden Günter Pohley, Konrad Richter, Torsten Welz und Ruth Zimmermann gewählt, zu Fahnenträgern Georg Striffler, Volker Rotter und Alexander Ritter. Notenwarte sind Christa Beck und Natalie Steinepreis. Heidi Müller-Gärtner, Barbara Denninger und Lena Düsel bilden das Organisationsteam der "Concordia". Wilhelm Schneider wurde als Vertreter der passiven Mitglieder gewählt. Die wiedergewählte Vorsitzende dankte für das Vertrauen und allen, die sich für ein Amt zur Verfügung stellten. "Niemand ist bei uns unwichtig, lasst uns neu durchstarten", rief sie in die Versammlung.

Der stellvertretende Vorsitzenden der Sängergruppe Baunach-Itzgrund, Wolfgang Sippel, ehrte für zehnjähriges Singen Christa Beck, Christine Klett, Natalie Steinepreis und Harald Deringer. Besondersd gewürdigt wurde Anni Striffler, die ein halbes Jahrhundert, also 50 Jahre, ihre Stimme für den Chor erklingen lässt.

Vorsitzende Gertrud Hepp würdigte die Leistungen der Geehrten, die sie neben ihrer Stimme in den Verein einbringen. Chorleiterin Christine Kettler-Pohl und Kassiererin Petra Kimmel wurden vom Verein gesondert für ihre langjährigen Verdienste mit einer Urkunde und einem Präsent bedacht.