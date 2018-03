Am Sonntag, 25. März, steigt wieder das beliebte Hoffest bei der Familie Schubert in Eichenbühl. Wieder erwartet die Besucher den ganzen Tag über ein buntes Treiben rund um den Bauernhof und den Hühnerstall.

Ab 9 Uhr führt Radio-Plassenburg Moderator Rainer Ludwig mit Live-Einblendungen durch einen Weißwurst-Frühschoppen. Ab 11.30 Uhr gibt es den begehrten Mittagstisch mit Braten. Die Marktmeile führt zu einer Landtechnikausstellung mit einer für Groß und Klein interessanten Geräteschau.

Es schließt sich der Bauernmarkt an, bei dem wieder regionale Erzeugnisse aus Bauernhöfen und Hofläden der näheren Umgebung angeboten werden. Das Sortiment von Backwaren, Eierprodukten, Geschenkartikeln bis hin zu Fleisch, Wurst und Käseangeboten ist riesig und alles frisch vom Bauernhof. Die Kinder werden wieder großen Spaß an besonderen Attraktionen haben und natürlich gibt es auch das begehrte Bauernhofeis.

In der Festhalle spielt "Fichtelgebirgsmusikant" Klaus Rabenstein mit Stimmungs- und Unterhaltungsmusik auf. Bei frisch gebackenen Kuchen und Kaffee wird man vor oder nach einem Rundgang durch die Marktmeile ein paar fröhliche Stunden erleben können. Das Bauerngeschlecht der Familie Schubert ist laut amtlichem Nachweis mindestens seit 1658 in ununterbrochenem Besitz des Bauernhofes. Der Hof feiert somit 360-jähriges Bestehen. Im Jahre 2002 erhielt die Familie Schubert durch den Bayerischen Bauernverband (BBV) eine Urkunde über die Eintragung in die Altbesitz-Matrikel des BBV. Die Urkunde wurde in Anerkennung der vorbildlichen Treue zur Heimatscholle verliehen.

Mit Fug und Recht kann man auch 16 Jahre nach der Verleihung dieser hohen Anerkennung behaupten, dass die Familie Schubert ihren Leisten treu geblieben ist und auch der Nachwuchs für den Fortbestand Sorge trägt. Nach ihren Aussagen bewirtschaften die Schuberths den Betrieb unter Achtung von Natur, Umwelt und besonders des Wohlbefindens der Tiere. Immerhin hat man es mit rund 5800 Hühnern und über 70 Angus-Rindern zu tun. Außerdem wird eine Kompostanlage betrieben. Schmuckstück und zugleich kulinarisches Schatzkästchen bildet der Hofladen. In ihm werden täglich frische Eier, selbst hergestellte Liköre mit Eiern, Frucht und Kräuterliköre, Marmeladen und vieles mehr angeboten.

Vorbereitung und Durchführung des Hoffestes, welches langjährige Tradition hat, bereitet viel Mühe und Schweiß, wozu auch sehr viele Helfer notwendig sind. Die Dorfgemeinschaft und die Feuerwehr sind während des Hoffestes im Einsatz, um auch den Verkehr zu regeln, denn beim Hoffest herrscht Ausnahmezustand im kleinen Ort. Ein Shuttlebus, der ab Parkplatz Dr. Schneider in Neuses fährt, sorgt etwas für Entlastung. Ein anderes Highlight geht dem Hoffest schon am Freitag, 23. März, voraus. Es gastieren wieder die "Dorfrocker", dieden Hühnerstall zum Beben bringen wird. eh