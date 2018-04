Beim Aussteigen nicht aufgepasst

Weil ein 59-jähriger Fahrer beim Aussteigen aus seinem in der Ringstraße in Hemhofen geparkten Pkw nicht auf den nachfolgenden Verkehr achtete, erfasste ein vorbeifahrendes Fahrzeug die geöffnete Fahrertür. Der Schaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen lag bei rund 4500 Euro. pol