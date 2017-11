Beim Ausparken Pkw erwischt

Ein 59-jähriger Opel-Fahrer übersah am Montagnachmittag beim Rückwärtsausparken einen gerade auf den Parkplatz in der Kochstraße einfahrenden Ford eines 82-Jährigen. Bei dem Zusammenprall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Vor Ort wurden die Personalien ausgetauscht. pol