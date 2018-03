Der 28-jährige Fahrer eines VW Golf und die 52-jährige Fahrerin eines Ford Galaxy wollten auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Würzburger Straße mit ihren Pkw rückwärts ausparken. Beim Rangieren kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im Heckbereich in Höhe von etwa 750 Euro. pol