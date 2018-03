Beim Ausparken Citroen beschädigt

Am Montagvormittag stieß eine 36-Jährige beim Ausparken mit ihrem Ford beim Ausparken in der Robert-Koch-Straße gegen einen geparkten Citroen, so dass ein geringer Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro an beiden Autos entstand. Nachdem die Unfallverursacherin den oder die Fahrerin des Citroen nicht ausfindig machen konnte, verständigte sie ganz vorbildlich die Polizei. Vonseiten der Beamten wurde der Halter des angefahrenen Autos ermittelt und über den Unfall und die Verursacherin informiert. pol