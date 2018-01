Beim Abbiegen hat es gekracht

Ein Unfall mit drei Fahrzeugen ereignete sich am Sonntag gegen 19.15 Uhr im Kreuzungsbereich Berliner Ring/Pödeldorfer Straße. Der Fahrer eines BMW bog vom Berliner Ring nach links in die Pödeldorfer Straße ab und übersah einen entgegenkommenden Subaru - es krachte. Die hinter dem Subaru befindliche Fahrerin eines VW Up wollte noch ausweichen, kollidierte allerdings auch noch mit dem BMW. Der Fahrer des Subaru verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 12 000 Euro.