Beim Abbiegen hat es gekracht

Beim Linksabbiegen vom Berliner Ring in die Starkenfeldstraße übersah am Mittwochabend die Fahrerin eines Hyundai einen entgegenkommenden Audi. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.