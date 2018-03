Beim Abbiegen geparkten Pkw gestreift

Am Freitagvormittag bog ein 35-jähriger Lkw-Fahrer in der Hammelburger Innenstadt von der Kirchgasse nach links in die Von-Hess-Straße ab. Der Lenkeinschlag führte dazu, dass das Heck des Tanklasters ausscherte und mit der Stoßstange einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot streifte. Der Schaden dürfte laut Polizeibericht bei 2700 Euro liegen. pol