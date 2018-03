Beim Abbiegen auf die B 470 krachte es

Beim Linksabbiegen hat es am Freitagvormittag auf der B 470 gekracht. Dabei wollte eine 25-jährige Seat-Fahrerin in die B 470 einfahren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Mazda eines 55-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Mazda-Fahrer leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro an den beiden beteiligten Fahrzeugen.