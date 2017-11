Beim Abbiegen anderes Fahrzeug gestreift

Ein 44-jähriger Volvo-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 17.40 Uhr auf der Maxstraße in Richtung Ostring. Dabei fuhr er mittig auf den rechten beiden Fahrspuren. Eine 44-jährige Ford-Fahrerin fuhr hinter dem Volvo in Richtung Kasernenstraße. An der Einmündung zur Bibrastraße bog der Volvo-Fahrer nun ab, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten und ohne den Blinker zu betätigen. Dabei streifte er das nachfolgende Fahrzeug, der Schaden beträgt 4000 Euro. pol