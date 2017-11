Beifahrertür beschädigt: Fahrer weg

Eine 32-Jährige stellte am Montag ihren Renault auf dem Parkplatz des Jawoll-Marktes im Wolfsgraben ab. Neben ihr parkte der Fahrer eines Kleintransporters so knapp ein, dass er beim Aussteigen mit der Fahrertüre die Beifahrertüre des Renault beschädigte. Auf diese Beschädigung angesprochen, verließ der Verursacher die Unfallstelle ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer eines weißen Firmen-Kleintransporters der Marke Daimler Vito geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol