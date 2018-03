Bei einem Auffahrunfall auf der A 71 auf der Höhe von Oerlenbach wurde am Freitag eine Beifahrerin leicht verletzt. Um 15.15 Uhr fuhren ein Toyota- und ein Skoda-Fahrer in Richtung Erfurt. Aus Unachtsamkeit fuhr der Skodafahrer auf. Die Beifahrerin im Skoda wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Schweinfurter Krankenhaus eingeliefert werden. Der Toyota musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. pol