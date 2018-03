Beide Spitzenposten im Caritas-Kindergartenverein bleiben vakant

Der Caritas-Kindergartenverein Ebern muss sich einen neuen Vorsitzenden suchen. Auch der Posten eines Stellvertreters blieb bei der Neuwahl bei der Jahresversammlung im Kindergarten "Arche Noah" unbesetzt.

Bei guter Beteiligung der Mitglieder berichtete Vorsitzender Alfred Neugebauer, dass 2017 ein ereignisreiches Jahr für Kindergartenleitung, Team und Vorstand war. Der Kindergarten war, wie er ausführte, voll belegt, und neues Fachpersonal konnte eingestellt werden. Die Qualitätsoffensive mit dem Landratsamt wurde fortgeführt, ebenso das Caritas-Projekt: "Kindergarten als pastoraler Ort".

Der "Matschbereich" im Außenbereich wurde neu gestaltet. Ein Elternvorschlag wurde aufgegriffen und der WC-Bereich im Kindergarten mit erheblichem Mittelaufwand renoviert. Die "Arche Noah" ist ein Ausbildungsbetrieb für Betriebspraktikanten und Praktikanten im Sozialpädagogischen Seminar . Im Raum der "Wolken-Gruppe" im Obergeschoss stehen erhebliche Renovierungsarbeiten an. Auch im Gartenbereich wird es Veränderungen geben.

Alfred Neugebauer würdigte das Engagement der Kindergartenleiterin Heike Burkard und die "Frauenpower" im Kindergartenbeirat. Die bewährte Leitung hat Christina Widhalm-Kohmaier. Auch mit den gewählten Vorstandsmitgliedern gebe es eine hervorragende Zusammenarbeit.



Neuwahlen

Heike Burkard und Christina Widhalm-Kohmaier bildeten den Wahlvorstand. Ausgeschieden waren Zweite Vorsitzende Nicole Damm und Schriftführer Jürgen Schafhauser. Für das Amt des Vorsitzenden wurde neuerlich Alfred Neugebauer vorgeschlagen, doch er kandidierte nicht. "Die Freude am Ehrenamt wurde mir genommen", äußerte er, ohne dies näher zu kommentieren. Auch für das Amt des Zweiten Vorsitzenden gab es keine Kandidatur.

Allerdings bleibt Alfred Neugebauer satzungsgemäß, vorläufig geschäftsführend, im Amt. Die Kindergartenleitung, das Team und auch die Eltern äußerten Bedauern über die Entscheidung von Alfred Neugebauer, dass er nicht mehr zum Vorsitzenden kandidierte. Die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten sei in den vergangenen Jahren sehr gut gewesen, er habe stets ein offenes Ohr gehabt und sich für die Belange des Kindergartens aus vollem Herzen eingesetzt.

Neu besetzt wurde das Amt des Kassiers durch Steuerberater Christian Grewe. Patricia Walter wurde Schriftführerin. Die Beisitzer Sanja Einwag, Franziska Lutter und Ingomar Widhalm wurden in ihren Ämtern bestätigt. Ingomar Widhalm ist Delegierter für die Delegiertenversammlung der Kreiscaritas. Kassenprüfer sind weiterhin Michael Einwag und Franz Schaller. red