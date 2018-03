Beide Fahrer leicht verletzt

Am Sonntagmorgen kam es gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße KG 22 bei schneeglatter Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrer leicht verletzt wurden. Ein 43-jähriger Ford-Fahrer war in Richtung Oberwildflecken unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang rutschte er auf schneeglatter Straße nach links. Ein entgegenkommender 30-Jähriger wich nach rechts aus und bremste sein Fahrzeug annähernd bis zum Stillstand. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß. Dabei schleuderte der Ford um seine eigene Achse und der BMW wurde in die Böschung gedrückt. Es entstand insgesamt rund 13 000 Euro Schaden, wobei es sich beim Ford um wirtschaftlichen Totalschaden handelte, so die Polizei. Die Autos mussten beide abgeschleppt werden. pol