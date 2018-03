Beide Fahrer haben die Gefahr übersehen

Am Samstag gegen 20.40 Uhr bremste ein Traktor auf der B 279 bei Maroldsweisach den Verkehr aus. Die Fahrerin eines nachfolgenden VW Golf wollte nach links abbiegen und setzte den Blinker. Von weiter hinten kam ein weiteres Auto, ein Audi A6 überholte, dessen Fahrer die Schlange vor sich überholen wollte. Er übersah dabei die Absicht der 20-jährigen Golffahrerin nach Links abzubiegen. Diese wiederum übersah den überholenden Audi des 56-Jährigen. So kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, am Audi in Höhe von etwa 3000 Euro. red