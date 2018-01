Bei Schneeglätte im Graben gelandet

Auf schneeglatter Staatsstraße geriet am Freitagmorgen ein Opel Corsa ins Schleudern. Er schlitterte in den linken Straßengraben und blieb dort liegen. Der 31-jährige Fahrer wurde zum Glück nicht verletzt. Am Unfallfahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. pol