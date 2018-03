Bei Lkw-Unfall war Alkohol im Spiel

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw-Fahrern wurde die Polizeiinspektion Bamberg-Land am Samstagabend gerufen. Am Parkplatz im Gewerbepark war ein 39-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem Gespann mit dem Lkw eines 40-Jährigen zusammengestoßen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17 000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,38 Promille, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge hatte.