Bei der Durchsuchung kam einiges zusammen

Auf dem Parkplatz des Fuchsparkstadions in der Pödeldorfer Straße kontrollierte die Polizei am Dienstag gegen 22.15 Uhr ein Auto mit drei Insassen und französischem Kennzeichen. Im Kofferraum fanden die Beamten gefälschte deutsche Kennzeichen und zwei Tütchen mit Marihuana-Anhaftungen. Ebenso befanden sich in dem Fahrzeug zwei Navigationsgeräte, deren Herkunft noch ungeklärt ist.