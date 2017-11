Bei der DJK Bamberg II, in Ebing, Oberhaid und Breitengüßbach steigen Nachbarduelle

Derzeit deutet in der Bezirksliga Oberfranken West vieles darauf hin, dass die beiden Landesliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg und FC Coburg auch am Ende die ersten beiden Plätze belegen werden. Während die Partie des Spitzenreiters gegen Mönchröden wegen der Platzsperre der Stadt Bamberg ausfällt, sind die Coburger im Heimspiel gegen Würgau klarer Favorit. Nachbarderbys steigen in den Duellen DJK Bamberg II (3.) gegen den SV Merkendorf (7.), FC Oberhaid (6.) gegen den TSV Ebensfeld (13.), TSV Breitengüßbach (8.) gegen den SV Dörfleins (16.) und SpVgg Ebing (10.) gegen den TSV Schammelsdorf (5.) Für Spannung im Raum Bamberg ist also gesorgt.

SpVgg Ebing -

TSV Schammelsdorf

Wiederum nicht gerade personell üppig ausgestattet gelang es der SpVgg das wichtige Match beim SV Würgau mit 3:1 zu gewinnen. Das Erfolgsrezept war eine abgeklärte Mannschaftsleistung. Dennoch stehen die Ebinger weiterhin in der Gefahrenzone, nur zwei Zähler weg von den Relegationsplätzen. Heiner Dumpert betont: "Die Konstellation ist ähnlich wie im Hinspiel. Die Voraussetzungen sind jedoch diesmal anders, wir sind gefestigter. Wir haben Respekt vor dem TSV, wollen aber natürlich, noch dazu Zuhause, in der Erfolgsspur bleiben." Aus den letzten acht Runden holte die SpVgg 17 Punkte. Mit den Gästen aus Schammelsdorf kommt nun ein Team ins Seestadion, das ebenfalls sehr erfolgreich ist und aus den letzten fünf Spielen elf Zähler holte. Ihr Highlight hatten die Schützlinge von Spielertrainer Dominik Kauder letzte Woche, als sie den FC Eintracht Bamberg verdient mit einer 1:2-Niederlage gen Bamberg schickten. So war der TSV-Coach natürlich erst mal happy: "Wir feiern jetzt erst unsere starke Leistung und die drei Punkte." Die SpVgg schätzt Kauder als starken Gegner ein: "Wir wollen nun natürlich nachlegen, dies erfordert aber wiederum eine gute Mannschaftsleistung. Denn Ebing war für uns bislang kein gutes Pflaster." Das Minimalziel des TSV dürfte ein Remis sein, um den Acht-Punkte-Abstand zu wahren. Die Ebinger wollen sich für die 3:5-Hinspielniederlage revanchieren.

DJK Bamberg II -

SV Merkendorf

Das 3:3 in Mönchröden war für die junge Truppe von DJK-Trainer Uwe Nagel aufgrund der zwei Last-Minute-Gegentore eine gefühlte Niederlage. Dennoch geht Don Bosco als Tabellendritter in diese Begegnung. Dies gegen Merkendorfer, die gegen Bosporus Coburg beim 1:1 schwer zu kämpfen hatten. Einsatzbereitschaft wird für die Gäste auch in Wildensorg angesagt sein. Denn die Hausherren bevorzugen einen gepflegten Offensiv-Fußball und stehen auch in der Defensive (nur 21 Gegentore) sehr kompakt. So werden es die Akteure von SVM-Trainer Stephan Essig auf dem Kunstrasen schwer haben, den 3:2-Hinspielerfolg zu wiederholen.

FC Oberhaid - TSV Ebensfeld

Kann der TSV Ebensfeld die Gunst der Stunde nutzen oder gibt es die gar nicht? Der Gastgeber jedenfalls scheint derzeit von der Rolle. Das 0:4 bei der SpVgg Lettenreuth war schon überraschend, aber für die Stretz-Schützlinge kam es vor Wochenfrist mit dem 0:7 beim Aufsteiger TSV Meeder noch dicker. Aber, bekanntlich sind angeschlagene Gegner besonders gefährlich. Die Ebensfelder stehen schon ein wenig mit dem Rücken zur Wand. Doch das 1:1 gegen den FC Coburg lässt die Gunreben-Schützlinge hoffen. Die individuelle Qualität beider Mannschaften verspricht eine interessante Partie. Hinspiel 2:0

TSV Breitengüßbach -

SV Dörfleins

Wenn der Tabellenletzte in Breitengüßbach seine Visitenkarte abgibt, spricht eigentlich viel für den nächsten Dreier des TSV. Dies umso mehr nach dem 4:3-Sieg in Lettenreuth, wo Waldemar Mayer mit drei Toren zum Machtwinner avancierte. Bei den Herrmannsdörfer-Schützlingen dürfte die Stimmung bei weitem nicht so gut sein. Wieder mal hielten sie gut mit, verloren aber durch zwei Last-Minute-Gegentore mit 0:2 gegen den FC Mitwitz. Eine Wiederholung des 5:2-Hinspielerfolges ist das Ziel der Hausherren.

FC Coburg - SV Würgau

Vor einer schier unlösbaren Aufgabe steht Aufsteiger SV Würgau beim Tabellenzweiten. Das Nahziel der Hausherren ist die Festigung des Aufstiegs-Relegationsplatzes. Punktverluste wie beim 1:1 in Ebensfeld sind da für die Christl-Truppe nicht förderlich. Auswärtsspiele sind nicht die Stärke der Sperber-Truppe: Zwei Unentschieden bei 4:26 Toren - so lautet die magere Ausbeute. Hinspiel: 2:1