Bei der "Deutschen" die Schnauze vorn

Bereits zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte des Schäferhundevereins der Ortsgruppe Bad Staffelstein konnten sich gleich vier Mitglieder bei der Deutschen Meisterschaft in Hamm-Berge in der neuen Sportart "Obedience" ziemlich erfolgreich präsentieren.

Als hohe Schule der Hundeausbildung, bei der alle Sinne und Triebe des Hundes angesprochen werden, könnte man grob diese Disziplin beschreiben, wobei es hauptsächlich auf Präzision bei der Durchführung der einzelnen Übungen ankommt. Jennifer Reuß führte ihre Schäferhündin "Ravonne von Pritoria" in der höchsten Obedience- Klasse 3 vor - und kam dabei auf den zweiten Platz. Ursula Müller führte ihre Retrieverhündin "Jamie all over vom Kloster Banz" ebenfalls in dieser Klasse 3 vor und kam auf den dritten Platz. In der Klasse 1 war Sabine Scherer mit ihrem Schäferhund-rüden "Zenit vom alten Grieshof" mit 280 Punkten die Siegerin dieser Klasse und bekam die Bewertung "vorzüglich". Bei einem Ausfall durften alle drei Teilnehmerinnen das Siegerpodest besteigen, und groß war die Freude nicht nur bei den Hundeführerinnen, sondern auch bei den Mitgliedern des Schäferhundevereins, die herzlich gratulierten.

Am gleichen Wochenende fand auch die Deutsche-Fährtenhunde-Meisterschaft in Bietigheim statt. Guido Aurich arbeitete sich mit dem Rüden "Arie von der Eichendorfschule" unter den 32 besten Teilnehmern der einzelnen Landesgruppen aus dem gesamten bayerischen Raum mit 98 und 95 Punkten bis auf den fünften Platz vor und verpasste nur knapp das Siegertreppchen rw