Bei der "Bayerischen" Form für WM getestet

Traditionell fand in Ebern die bayerische Meisterschaft der Kampfsportler statt. Eine große Anzahl von Sportlern trat in den Kategorien Kata-Formenlauf, Jiu-Jitsu, Kickboxen im Pointfighting und Leichtkontakt an. Da es auch immer eine Kategorie "Newcomer" im Kickboxen bei den bayerischen Meisterschaften gibt, konnten sich auch Anfänger beweisen.

Auch die Kampfsportschule Rögner war vertreten und verbuchte schöne Erfolge.



Zahlreiche Titel gesichert

Die Ergebnisse im Überblick: Kata-Formenlauf ohne Waffen: Georg Mahr 3. und 4. Platz; Newcomer Paul Heymann 2. Platz; Pointfighting Norbert Höchner 1. Platz, Günter Schönrock 1. Platz; Leichtkontakt weibliche Jugend Laura Klopf 1. Platz: männl. Jugend Patrick Zapf 1. Platz; Damen Petra Barth 1. Platz, Katrin Pauleit 1. Platz; Herren Norbert Höchner 4. Platz, Günter Schönrock 1. Platz

Auch für die WM-Teilnehmer der Kampfsportschule Rögner war das Turnier nochmals eine gute Gelegenheit, den aktuellen Leistungsstand zu testen. Trainer Harald Rögner lobte besonders den guten Zusammenhalt des Teams. Die Weltmeisterschaft im Kickboxen der WKU findet Ende August in Irland statt. kp