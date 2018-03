Bei den German Masters

Die Dartspielerin Bianca Dressel vom DC Gipsy Ebern hat sich für die German Masters im Juni in Kirchheim qualifiziert. Sie nahm jüngst am bayerischen Ranglistenturnier in Augsburg teil, dem letzten in dieser Saison. Nach diesem Turnier stehen nunmehr die endgültigen Ranglisten fest. Die ersten 16 Herren und die ersten zwölf Damen der Rangliste bilden die Mannschaften, die bei der deutschen Meisterschaft für Bayern gegen die anderen Landesverbände antreten.



Die Konkurrenz ist groß

Die Rekordteilnehmerzahl machte es diesmal besonders schwer, sich für die Mannschaften zu qualifizieren. In Augsburg waren 36 Damen und 180 Herren am Start. Vor dem Turnier belegte Bianca Dressel auf bayerischer Ebene den siebten Platz. In Augsburg erwischte sie eine schwere Gruppe und ging auf Rang 9 aus dem Wettbewerb.



Erst Teams, dann Einzel

Mit dieser Platzierung rutschte sie zwar auf Rang 10 in der Rangliste ab, doch reichte es noch für die Teilnahme an den German Masters. In Kirchheim wird im Juni zunächst in Teams gespielt, dann werden die deutschen Meister im Einzelwettbewerb ermittelt. di