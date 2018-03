Bei Debüt in Klasse 6 gleich auf dem Podest

Schwierige Wald-Sektionen



uk



Beim 66. ADAC- Trial des MSC Kasendorf in Welschenkahl kämpften 24 Jugendliche und 41 Erwachsene um die Podestplätze. Das herausragende Ergebnis für die Gastgeber holte Felix Maiwald.Der Wettbewerb war der erste Lauf zum nordbayerischen ADAC Trial-Pokal der Jugendlichen und der Erwachsenen sowie der Saisonauftakt zum Jura-Trial-Pokal. Zehn Sektionen mussten in drei Runden in einer Fahrzeit von viereinhalb Stunden absolviert werden. Dabei hatten Schnee und Frost den Veranstaltern im Vorfeld Sorgen bereitet, doch das Übungsgelände trocknete bei anhaltendem Sonnenschein schnell ab. Die Prüfungen dort waren alle sehr gut lösbar.Schwieriger wurde es für die Fahrer auf den Sektionen im angrenzenden Wald nahe Azendorf. Der Waldboden war tiefgefroren und schwer zu befahren. Der Schnee auf der Zwischenstrecke machte es nicht leichter. Die "alten Hasen" kamen mit diesen Bedingungen gut zurecht, fanden Trialwettbewerbe früher doch meist im Herbst und Winter statt. Die Jugendlichen und Spätberufenen hatten mit diesen Verhältnissen mehr zu kämpfen.Ihren Heimvorteil nutzten die Maiwald-Brüder bei den Jugendlichen. Valentin, aufgestiegen in die Klasse 4, erkämpfte sich den beachtlichen vierten Platz unter acht Teilnehmern. Felix Maiwald trat zum ersten Mal in der Klasse 6 an - und sicherte sich als Drittplatzierter gleich einen Podestplatz unter den acht Jugendlichen.Bei den Erwachsenen verpasste Thomas Passing in der Klasse 4 als Vierter bei sechs Fahrern deutlich die Medaillenränge.Zum ersten Mal fuhr Lea Kauppert im Wettbewerb der Erwachsenen der Klasse 5. Sie erreichte bei 19 Teilnehmer den für sie zufriedenstellenden zwölften Rang.Der TSC Kulmbach war mit sieben Fahrern am Start. Die besten Ergebnisse holten Klaus Herold (Fünfter der Klasse 5), Felix Schmidt (Sechster der Jugendklasse 5) und Oskar Koslowski (Sechster der Jugendklasse 6). Der nächste Wettkampf steht am Samstag beim TSC Kulmbach rund um den Weiler Mühleberg an.Bilder und Ergebnislisten des Wettbewerbs des MSC Kasendorf finden sich im Internet unter: www.msc-kasendorf.de