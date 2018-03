Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Aus Unachtsamkeit kam es am Freitagvormittag in der Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 55-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. An der Einmündung zur B 2 musste die Frau verkehrsbedingt halten, eine nachfolgende 35-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das Auto der Frau auf. Der Blechschaden an beiden Fahrzeugen wird auf circa 8500 Euro beziffert.