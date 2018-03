Bei Auffahrt Lkw geschnitten

An der Anschlussstelle der A 70 übersah am Freitag um 22.15 Uhr eine 27-jährige Seat-Fahrerin aus Würzburg beim Einfahren in Fahrtrichtung Schweinfurt den Lkw eines 47-jährigen aus Karlstadt. Beim Einscheren auf die Hauptfahrbahn schnitt sie den Lastwagen, der daraufhin mit dem Heck des Seat kollidierte. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 2500 Euro, der am Lkw auf etwa 4500 Euro.