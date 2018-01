Beamte der Verkehrspolizei haben am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Bindlacher Berg und Trockau in beiden Richtungen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Nicht weniger als 92 Kraftfahrer müssen mit einer Anzeige rechnen, davon neun zusätzlich mit einem Fahrverbot. Der "Spitzenreiter" in Richtung München war mit 153 statt der erlaubten 100 Stundenkilometer unterwegs. In Richtung Berlin hatte der Schnellste 195 Sachen auf dem Tacho, als es blitzte, erlaubt waren an der Kontrollstelle 130 Stundenkilometer. Von 30 Verkehrsteilnehmern, überwiegend aus dem Ausland, behielt die Polizei Sicherheitsleistungen ein, ehe sie ihren Weg fortsetzen durften. pol