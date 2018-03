Behörde hat einen Tag zu

Das Landratsamt Haßberge ist am Montag, 30. April, geschlossen. Darauf weist die Behörde in Haßfurt hin. Auch das Gesundheitsamt, die Tiefbauverwaltung, die Fachberatung Gartenbau- und Landespflege, die Abfallwirtschaft, die Zulassungsbehörde in Haßfurt sowie die Außenstellen der Zulassungsbehörde in Ebern und Hofheim sowie das Jobcenter in Haßfurt sind an diesem Tag nicht geöffnet. Das Kreisabfallzentrum in Wonfurt hat an dem Tag wie gewohnt geöffnet. red