Behinderung spielt keine Rolle beim Sport

Jeden Mittwoch ziehen Manuela Blischke und Maria Och ihre blauen Turn-T-Shirts an und schlüpfen in ihre weißen Turnschuhe. Die Frauen sind seit Dezember 2016 Mitglied im Turnverein Hofheim. In der Frauensportgruppe machen sie Übungen für Gleichgewicht und Körperdehnung oder Rückengymnastik auf den Bodenmatten - dabei spielt es gar keine Rolle, dass die beiden Frauen eine Behinderung haben. Von der Inklusion beim Turnverein in Hofheim berichtet die Rummelsberger Diakonie.

"Mir gefällt es, mit anderen Menschen zusammenzukommen und gemeinsam Sport zu treiben", sagt Maria Och. Manuela Blischke legt großen Wert auf die Gemeinschaft. Wenn sie mal verhindert sind, werden sie von der TV-Sportgruppe sofort vermisst.

Dass Inklusion im Sport funktioniert, ist nicht nur in der Frauensportgruppe zu sehen, sondern im gesamten TV Hofheim. "Inklusion kann gelebt werden", sagt Günter Dietz, Trainer beim Turnverein. Einmal im Jahr richtet der Sportverein ein Inklusionssportfest aus. Für das Sportfest, das Ende Mai stattfand, hat der Trainer Maria Och, Manuela Blischke und 13 weitere Sportler der Rummelsberger Diakonie darauf vorbereitet. "Wir haben Ausdauer und Geschicklichkeit trainiert", sagt Dietz. Zwölf Wochen lang hat er sich einmal wöchentlich mit den Frauen und Männern getroffen. "Es hat allen viel Spaß gemacht, das hat man gespürt", sagt der Trainer. Er will die Gruppe 2018 wieder trainieren.

"Eines der größten Hindernisse ist es, die Nicht-Behinderten zu überzeugen, dass es gemeinsam geht", sagt Günter Dietz, der auch Beauftragter für Inklusion im Bayerischen Turnverband ist. Beim TV Hofheim hat er es geschafft. Nun will er es Menschen mit Behinderung ermöglichen, beim Landesturnfest 2019 in Schweinfurt mitmachen zu können.



Eine feste Einrichtung

Bis dahin soll das Inklusionssportfest in Hofheim zu einer festen Veranstaltung werden. In diesem Jahr fand es zum dritten Mal statt.

Ein Teilnehmer für die vierte Auflage ist schon gesetzt: Benjamin Engel. Der 29-Jährige wohnt in einer Wohngruppe der Rummelsberger Diakonie in Hofheim. "Auf jeden Fall", sagt der junge Mann auf die Frage, ob er beim nächsten Mal wieder mit dabei ist. Bis dahin hält er sich mit Besuchen im Fitnessstudio, beim Fußball und Basketball fit. Einmal wöchentlich spielt er in der Basketball-Mannschaft des Turnvereins Hofheim. red