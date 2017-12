"Begnadeter Jurist"

Im Alter von 97 Jahren verstarb am 19. August der frühere Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg, Franz Faber. Der in Neustadt bei Coburg geborene Faber trat nach Kriegsdienst und Studium in Erlangen 1954 als Gerichtsassessor bei den Amtsgerichten Lichtenfels und Kronach in den bayerischen Justizdienst ein und war dann in Coburg tätig. 1966 wurde Franz Faber dort zum Landgerichtsdirektor ernannt. Sein weiterer beruflicher Werdegang führte ihn an das Oberlandesgericht Bamberg, wo er 1972 wurde er zunächst zum Vizepräsidenten ernannt wurde. Das Amt des Präsidenten des Oberlandesgerichts bekleidete Franz Faber von 1978 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1984. Sein Amtsnachfolger Clemens Lückemann würdigte Faber als begnadeten Juristen mit einem ausgeprägten Pflichtbewusstsein und einer unermüdlichen Arbeitskraft. Auch sein großes Einfühlungsvermögen und seine ausgeprägte Fürsorglichkeit gegenüber seinen Mitarbeitern hätten Vorbildcharakter in der bayerischen Justiz gehabt. Die Verdienste des ehemaligen Oberlandesgerichtspräsidenten erfuhren mit der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens eine herausragende Würdigung.Die Trauerfeier für Franz Faber findet am Freitag, 25. August, um 13 Uhr auf dem Friedhof Bamberg statt. red