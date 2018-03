Begeisternde Aufholjagd

Im umkämpften Spitzenduell der Ringer-Landesliga Nord gewann der KSV Bamberg gegen den ATSV Kelheim mit 20:13. Damit übernahm das KSV-Team die Tabellenführung.

Der ambitionierte Aufsteiger aus Kelheim hatte mit zwei überzeugenden Siegen vorgelegt und damit gegen den ebenfalls unbesiegten KSV Bamberg gleich bei dessen ersten Heimkampf für ein Gipfeltreffen gesorgt. Die KSVler fieberten diesem Spitzenduell entgegen, welches zu jeder Zeit hielt, was die Papierform bereits erahnen ließ. Dabei brachten die Gäste mit dem zum ungarischen Nationalkader zählenden Csongor Knipli, dem bundesligaerfahrenen Johannes Mayerhofer und dem Jugend-EM-Teilnehmer Johannes Mayer Hochkaräter auf die Matte. Doch das KSV-Trainerteam agierte mit großem taktischen Geschick und sorgte letztlich dafür, dass die für den Gesamterfolg entscheidenden Schlüsselkämpfe an die Bamberger gingen. So lagen nach sechs absolvierten Duellen die favorisierten Kelheimer mit 13:8 in Front und wähnten sich bereits in Sicherheit, ehe die KSVler mit einer begeisternden Aufholjagd das Match drehten.

In der 57-kg-Klasse (Freistil) dominierte Philip Kegel gegen den von Beginn an mit Abwehraufgaben beschäftigten B. Bös und wurde nach 3:22 Min zum technischen Überlegenheitssieger erklärt (4:0). "Max" Brandmayer (130 kg/griechisch-römisch) musste die Punkte T. Izci überlassen, welcher mit einem Schultersieg seine ganze Routine ausspielte (4:4). Seine Klasse zeigte Stoyko Rusev (61 kg/gr.-röm.) gegen E. Salmeh, den er mit einem Feuerwerk an Durchdrehern von der Matte fegte und nach 1:00 Min. mit 16:0 einen souveränen Überlegenheitssieg einfuhr (8:4). Darius Mayek (98 kg/Freistil) und D. Ritter lieferten sich einen spannenden Kampf auf Augenhöhe, in welchem der KSVler seine Aufholjagd nicht krönen konnte und am Ende knapp mit 13:15 unterlag (8:5).

Im Aufeinandertreffen zwischen Christopher Kegel (66 kg/Freistil) und dem ungarischen Nationalringer Csongor Knipli verrichtete der KSVler entschlossene Defensivarbeit, musste diesem jedoch erwartungsgemäß die Punkte überlassen (8:9). Auch für Dirk Schmidt (86 kg/gr.-röm.) bedeutete das Duell mit dem Jugend-EM-Teilnehmer J. Mayer eine zu hohe Hürde, so dass trotz beachtlicher Gegenwehr die Punkte an den Kelheimer gingen (8:13).

Eine taktische Meisterleistung brachte Lukas Tomaszek (71 kg/gr.-röm) gegen den "Greco-Spezialisten" A. Schmidt auf die Matte und ließ den vehement ankämpfenden Gast nicht zur Entfaltung kommen (9:13). Gewohnt stark präsentierte sich Lucian Diaconu (80 kg/Freistil), der sich gegen K. Knauf mit zielstrebigen Griffaktionen bereits nach 2:05 Min einen hochverdienten technischen Überlegenheitssieg erarbeite (13:13).

Mit dem Druck des "Gewinnenmüssens" im Rücken demonstrierte Tamerlan Sharipov (75 kg/Freistil) gegen den bundesligaerfahrenen J. Mayerhofer seine große mentale Stärke und fuhr mit einem 12:2-Sieg ganz wichtige Punkte ein (16:13). Im alles entscheidenden Duell traf Philipp Glücker (75 kg/gr.-röm.) auf F. Henneberger, welcher gegen den athletischen und technisch versierten Bamberger nicht den Hauch einer Chance hatte. Der KSVler wurde nach 4:47 Min zum umjubelten Überlegenheitssieger erklärt (20:13).



Bezirksliga Mfr./Ofr.. Schüler

KSV Bamberg - ASV Hof 19:15

Auch die KSV-Schüler zeigten sich im Aufeinandertreffen mit dem bisherigen Tabellenführer ASV Hof von ihrer besten Seite. Dabei gelang es den KSV-Youngsters in spannenden Duellen, den Gästen ihre erste Saisonniederlage beizubringen und damit vorerst selbst die Tabellenführung zu übernehmen. Die Punkte für das erfolgreiche Bamberger Team sicherten dabei Xaver Engelhardt, Wadim Quiring, Muchmad Chakimow, Johann Engelhardt (je 4) und Laurenz Schiel (3). hö