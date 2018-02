Begehung des Waldes geplant

Förster Michael Sautter gab in einem weiteren Punkt einen Überblick darüber, was im Forstwirtschaftsjahr 2017 so alles gemacht wurde. Am Bauersberg in Aschach sowie an der Mühlleite in Großenbrach habe man jeweils einen Eichenhieb durchgeführt, der rund 380 bzw. 100 Festmeter Holz brachte. Im Kreuzschlag in Roth sowie im Schläglein in Bad Bocklet habe man jeweils einen Kiefernhieb gemacht, was in Roth rund 370 und in Bad Bocklet rund 1020 Festmeter Holz einbrachte. Bei einem Fichtenhieb in der Gemarkung Eiskeller in Aschach habe man rund 380 Festmeter Holz ernten können.

Insgesamt wurden rund 2400 Festmeter eingeschlagen, wobei man über dem Soll lag, das bei 2000 Festmetern liegt. "Die Mindermengen der Vorjahre wurden 2017 durch einen leicht erhöhten Einschlag annähernd ausgeglichen", erklärte Sautter. Dennoch liege man hier im langjährigen Mittel immer noch unter dem Plansoll. Das Gemeindesäckel kann sich dabei über Einnahmen in Höhe von rund 43 000 Euro freuen, welche vor allem durch den Holzverkauf erlöst wurden.



Wieder Hiebe geplant

Auch 2018 sind an verschiedenen Stellen in der Gemeinde wieder Hiebe geplant: in der Vorderen Mühlleite, im Eiskeller, am Stellberg und in der Ruh, am Triebschlag und im Laubmoos sollen Einschläge gemacht werden. Verschiedene Pflanzungen sollen ebenso erfolgen. Auch die Zaunkontrolle bzw. der Zaunabbau, das Ausgrasen von Kulturflächen und Weginstandsetzung im Bereich Kurklinik Bad Bocklet und im Bereich Aschach sollen vorgenommen werden.

Bei der Finanzplanung für das Jahr 2018 rechnet Förster Michael Sautter mit einem Überschuss von 3500 Euro. Er teilte außerdem mit, dass in diesem Jahr eine Waldbegehung stattfinden soll, zu der auch die Öffentlichkeit eingeladen werden wird. Als Termin ist hier das Ende der Sommerferien vorgesehen. Nach Möglichkeit soll hier auch ein Holzvollernter in Aktion gezeigt werden. Der Jahresbetriebsplan 2018 wurde vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. Zugestimmt wurde auch dem Neubau einer Produktions- und Lagerhalle mit Einfriedung und Erschließungsstraße im Eckartspfad in Steinach.

Zugestimmt wurde in der Sitzung dem Neubau einer Produktions- und Lagerhalle mit Einfriedung und Erschließungsstraße im Eckartspfad in Steinach. Der 20. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Bad Kissingen wurde ebenso zugestimmt.