Seit der Gründung ihrer Galerie Kunst im Gang 1994 zeigt Dietlinde Schunk-Assenmacher aktuelle Gegenwartskunst. Sie begleitet einen Stamm von Künstlern in ihrer Entwicklung und vermittelt diese weiter an befreundete Kunstvereine und Sammler. Und es gehört auch zum Konzept der Galerie, diese Künstler zu präsentieren. In der neuen Ausstellung "Figura - Begegnung zwischen Maler und Bildhauer" treten Arbeiten des Bildhauers Franz Weidinger in Dialog mit Aquarellen und Grafiken des 2004 verstorbenen Malers Oskar Koller. In jenem Jahr war eine gemeinsame Ausstellung geplant, doch Koller starb unerwartet. Umso spannender ist nun die Ausstellung ihrer Arbeiten in der Galerie Kunst im Gang, Im Bauernfeld 18. Die Vernissage ist am Sonntag, 19. November, ab 15 Uhr. Öffnungszeiten sind samstags von 16 bis 19 Uhr vom 20. November bis 16. Dezember und nach telefonischer Anmeldung bis Ausstellungsende am 27. Januar 2018 (nähere Infos unter www.kunstimgang.de ).