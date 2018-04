"Before the Flood" im E-Werk

Der Dokumentarfilm "Before the Flood" von Leonardo DiCaprio ist eine fesselnde Darstellung der dramatischen Veränderungen, die in aller Welt aufgrund des Klimawandels eintreten sowie der Maßnahmen, die die Gesellschaft ergreifen kann, um einen katastrophalen Zusammenbruch des Lebens auf dem Planeten zu verhindern. Neben dem Schauspieler und Umweltaktivisten Leonardo DiCaprio ergreifen auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und Ex-Außenminister John Kerry die Gelegenheit, um über den Zustand unserer Umwelt zu berichten. Gezeigt wird der Film als Original mit Untertiteln am Sonntag, 8. April, um 18 Uhr im E-Werk Kino in der Fuchsenwiese 1 in Erlangen. Anschließend besteht die Gelegenheit zur Diskussion mit Vertretern des Energiewende ER(H)langen. Der Eintritt zum Film ist frei, Spenden sind erbeten. red