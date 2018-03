Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage

Der internationale Tag des Wassers findet am Donnerstag, 22. März, statt. In der Brunnenhalle informiert das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen über die Bedeutung von ökologisch funktionierenden Gewässersystemen. Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts stehen von 10 bis 16 Uhr in der Brunnenhalle für Fragen zur Verfügung. Gäste und Bewohner können sich ganztägig von 7 bis 18 Uhr beim Brunnenausschank von den Brunnenfrauen beraten lassen und die Heilwasser probieren. sek