Bedenken im Kreistag

Die stellvertretende Abteilungsleiterin des Gesundheitsamtes, Camelia Sancu, gab dem Kreistag einen kurzen Sachstandsbericht zur Gesundheitsregion plus. Die Staatsregierung fördert die Einrichtung von Geschäftsstellen als Anteilfinanzierung in Höhe von bis zu 70 Prozent der förderfähigen Ausgaben - höchstens 50 000 Euro pro Jahr - gewährt. Das Thema wurde zur weiteren Beratung nochmals an die Fraktionen verwiesen. Landrat Klaus Peter Söllner: "Bislang wurden Bedenken angemeldet, aber es gibt einige Aspekte, die dafür sprechen." Rei.