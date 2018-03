Beauftragte werden eingeführt

Die Frühjahrssynode des evangelischen Dekanats Rügheim findet am Sonntag, 18. März, in Rügheim statt. Sie beginnt mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr in der Ortskirche, bei dem Pfarrerin Sonja von Aschen als Schulbeauftragte und Pfarrerin Claudia Winterstein als Kindergottesdienstbeauftragte in ihr Amt eingeführt werden.



Berichte werden gegeben

Im Anschluss an den Gottesdienst wechseln die Synodalen ins Martin-Luther-Haus, um den Bericht des Dekans und des Präsidiums zu hören und den Haushaltsplan 2018 zur Kenntnis zu nehmen. Für den Nachmittag ist im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläumsgottesdienst des vergangenen Jahres eine Bibelarbeit geplant. Die Frühjahrssynode des Dekanats endet mit der Schlussandacht gegen 17 Uhr. jf